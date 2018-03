Taemin de SHINee tomará el lugar de CNBLUE en el Music Bank Chile

Taemin, bailarín y cantante de SHINee, llegará por primera vez a Sudamérica para el Music Bank Chile, festival de música K-Pop que se realizará el 23 de marzo en el Movistar Arena de Santiago.

El cartel de Music Bank in Chile incluye a Twice, Wanna One, B.A.P, VIXX y SF9, con el actor Park Bo Gum como presentador. A inicios de marzo, KBS anunció la adición de Taemin en lugar de CNBLUE, quienes también formaban parte de la alineación, tras la cancelación de sus actividades por el enlistamiento de su vocalista Jung Yonghwa.

Video para "Move" de Taemin (SHINee). (Fuente: YouTube)

Taemin llega a Sudamérica con su tercer disco, el exitoso "Move" de 2017, y a tres semanas del evento, el artista se hizo tendencia en redes en la desesperación de fans por conseguir una entrada. Aunque la alineación es manejada por KBS, reclamos fueron dirigidos a la productora en Chile aun cuando, desde la publicación de entradas, esta anunció no se harían devoluciones por cambios de alineación.

Recientemente SHINee, banda de Taemin, completó una gira de conciertos de regreso en Japón tras la repentina partida de su compañero y vocalista Jonghyun en diciembre de 2017. En enero, los miembros compartieron cartas a sus fans manifestando sus deseos de seguir adelante y continuar su tour como tributo.

Las cuatro fechas de SHINee en Japón vieron momentos emotivos, "No es solo por esta ocasión, de ahora en adelante, siempre pensaremos que los cinco estamos sobre el escenario" expresó Minho, "por favor, prométannos siempre recordar a Jonghyun". El nuevo álbum japonés del grupo, un 'greatest hits' con nuevos tracks que incluirán la voz de Jonghyun, está próximo a lanzarse el 18 de abril.