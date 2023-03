Magia, criaturas mitológicas y héroes de ensueño. La banda La banda Tame Impala lanzó su primer single de este 2023, titulado “Wings of Time”, para formar parte de la banda sonora de la película “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, uno de los films mostrados durante el SuperBowl 2023 y que busca ser la película taquillera de este verano.

Este largometraje no es la primera experiencia que tiene Parker en cuanto a creación musical: el año pasado, la canción colaborativa de Tame Impala con Diana Ross, “Turn Up the Sunshine”, apareció en la banda sonora de “Minions: Rise of the Gru”, mientras que Tame Impala remezcló “Edge of Reality” para la película biográfica de Baz Luhrmann, “Elvis”.

Por su parte, la película escrita, dirigida y producida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley, cuenta con un elenco de estrellas como Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman y Daisy Head. La trama sigue a un ladrón y un grupo de aventureros que se embarcan en una búsqueda épica para recuperar una reliquia perdida hace mucho tiempo, pero su aventura se complica peligrosamente cuando se meten con la gente equivocada.

Esta canción combina la nostalgia por el rock progresivo y la innovación de Parker promete ser un éxito en la película y en la lista de reproducción de los fans y todas las personas que sigan la carrera de los artistas australianos.

Además de la noticia de que Tame Impala ha lanzado un nuevo sencillo para la banda sonora de la película Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, también se ha revelado que Kevin Parker, el líder de la banda, se fracturó la cadera mientras corría un medio maratón. Sin embargo, Parker aseguró que todos los conciertos planeados continuarán según lo previsto y prometió a sus fanáticos que no abandonará.

Este lanzamiento viene acompañado también de su preparación para la celebración del décimo aniversario de “Lonerism” y su arribo en Argentina para el Lollapalooza 2023.