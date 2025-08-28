La cantante Tania Libertad anunció un espectáculo sinfónico con sus temas más solicitados, esta vez, en el Gran Teatro Nacional. El evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre, a partir de las 8 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La soprano peruana, nacionalizada mexicana, anunció que este espectáculo sinfónico llegará con arreglos especiales de una orquesta de cámara, dirigida por el reconocido Rulli Rendo.

“Tania Libertad en concierto sinfónico” es un espectáculo producido por DEA Conciertos en el que el público tendrá la oportunidad de escuchar icónicas canciones del repertorio peruano e hispanoamericano, en versiones orquestadas con la voz de Tania Libertad.

Tania Libertad alista concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Instagram)

Vale recordar que la artista radica desde hace varias décadas en México, donde se ganó el corazón de los mexicanos y grabó diversos discos de rancheras, al punto de ser considerada un ícono musical de dicho país.

Tania Libertad nació en la ciudad de Chiclayo y ahora vuelve al Perú para estos esperados shows que celebran su vida artística con un recorrido musical por toda su historia, su amor por la patria y su conexión con otros pueblos.

En el show sinfónico de Tania Libertad también se incluye un sentido homenaje a Juan Gabriel y otras sorpresas. El espectáculo se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.