La cantante Tania Libertad anunció un espectáculo sinfónico con sus temas más solicitados, esta vez, en el Gran Teatro Nacional. El evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre, a partir de las 8 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.
La soprano peruana, nacionalizada mexicana, anunció que este espectáculo sinfónico llegará con arreglos especiales de una orquesta de cámara, dirigida por el reconocido Rulli Rendo.
LEE: “Sentía que me encasillaban”: Nicole Pillman y sus confesiones más honestas 17 años después de “American Idol”
“Tania Libertad en concierto sinfónico” es un espectáculo producido por DEA Conciertos en el que el público tendrá la oportunidad de escuchar icónicas canciones del repertorio peruano e hispanoamericano, en versiones orquestadas con la voz de Tania Libertad.
Vale recordar que la artista radica desde hace varias décadas en México, donde se ganó el corazón de los mexicanos y grabó diversos discos de rancheras, al punto de ser considerada un ícono musical de dicho país.
Tania Libertad nació en la ciudad de Chiclayo y ahora vuelve al Perú para estos esperados shows que celebran su vida artística con un recorrido musical por toda su historia, su amor por la patria y su conexión con otros pueblos.
MÁS INFORMACIÓN: “Éramos muy fiesteras. Yo quiero mucho a Susana, su voz es como un cristalito: creo que no la tenemos ninguna de nosotras” | ENTREVISTA
En el show sinfónico de Tania Libertad también se incluye un sentido homenaje a Juan Gabriel y otras sorpresas. El espectáculo se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.
TE PUEDE INTERESAR
- Green Day en Lima: un show más breve que nunca, pero donde cada segundo valió la pena
- Green Day volvió a tocar “Redundant” en vivo, por primera vez, luego de más de 20 años
- Taylor Swift: vestido que lució en su pedida de mano agota ventas en el mundo
- Tony Succar anuncia a Isabela Merced como invitada especial en su concierto “Los Sueños Se Cumplen”
- Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, sorprende en el Centro de Lima tocando una zampoña
Contenido sugerido
Contenido GEC