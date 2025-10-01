La destacada intérprete peruana Tania Libertad alista su regreso a los escenarios de Lima, afirmando que su calidad vocal ha mejorado significativamente gracias a su disciplina en el entrenamiento.

“Estoy cantando mejor que antes. Tengo la posibilidad de llegar a notas más graves gracias a la disciplina que le he puesto a mi entrenamiento vocal. Hago ejercicios vocales, no tengo vida social. Entreno mi voz como lo hace un deportista” , detalló la intérprete, próxima a lanzar su disco número 46.

De ese modo, Libertad, nacida en Chiclayo y radicada en México desde hace 45 años, regresará a su país natal para ofrecer dos conciertos sinfónicos en el Gran Teatro Nacional de Lima, programados al 10 y 11 de octubre.

Los espectáculos, bajo la producción de DEA Conciertos, contarán con una dinámica especial, teniendo a los éxitos populares de la cantante y nuevos temas de su próxima producción discográfica serán presentados en versión sinfónica.

Además, el espectáculo estará arropado por la orquesta, incluyendo violas, violines, chelos, vientos y percusión, bajo la dirección del maestro Fernando Valcárcel. Las entradas para ambos conciertos están disponibles en Teleticket.