“Eva y yo hemos arreglado nuestras agendas para poder hacer realidad este reencuentro”, afirma Tania Libertad. La destacada cantante peruana, radicada en México, cantará con Eva Ayllón en el recital “Eva con Libertad”. La segunda edición de este esperado concierto se realizará este 7 de mayo, en el Arena Perú – Explanada Olguín. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/52.

“Estoy muy emocionada por volver porque fue un concierto que merecía repetirse ya que mucha gente ya no consiguió entradas… La verdad es que ya extrañaba cantar en el Perú y que mejor con mi querida y admirada Eva. Debo agradecer también a DEA Promotora que ha hecho posible este reencuentro”, afirma Tania, a cinco años de la primera edición.

En “Eva con Libertad” estas dos leyendas de la música peruana cantarán a dúo, con contadas interpretaciones en solitario, un selecto repertorio que incluye temas clásicos del cancionero peruano y latinoamericano como “Qué nos pasó a los dos”, “Dos gardenias”, “La contamanina”, “La rosa del pantano”, “Negra presuntuosa”, “Concierto para una sola voz”, “Mal paso” y “Se me olvidó otra vez”, entre otras bellas canciones.

“Queridos amigos, a Eva Ayllón y a mí nos gustaría mucho que nos acompañarán en este magnífico concierto con el que agasajaremos a todas las madres peruanas. Los esperamos para darnos un gran y emotivo abrazo”, invita Libertad. “Tendremos solo 2 o 3 cambios en el repertorio. Todo lo demás va a ser como lo presentamos en el 2017, ya que el repertorio es hermoso”, adelanta Tania del contenido de este aplaudido concierto a dos voces.

Esta es la primera visita de Tania Libertad al Perú en tiempos de pandemia. Igual que muchos artistas, la galardonada cantante, acostumbrada a girar por el mundo, tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos. Ella agradece que ya todo esté volviendo a la normalidad. “Hice varios streamings durante la pandemia, pero ya tengo casi un año de hacer conciertos presenciales en México y en otros países. Ya está todo prácticamente como estaba antes, ya estoy retomando todas mis actividades”, revela.

Extraña a Manzanero

Para Tania Libertad el golpe más duro que le dejó la pandemia fue la pérdida de su gran amigo, el cantautor Armando Mazanero, a quien, desde su partida producto de la Covid 19, no ha dejado de rendirle homenaje. “Lo extraño mucho porque trabajábamos juntos constantemente y teníamos una gran amistad; por eso le estoy haciendo un homenaje con un concierto que se llama ‘Contigo Aprendí’, que ya he presentado en varios escenarios de México y que me gustaría llevar algún día al Perú”, confiesa la cantante que viene trabajando en cuatro nuevos proyectos que pronto verán la luz.