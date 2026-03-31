Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

'The Life of a Showgirl' fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5,6 millones de unidades | (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
'The Life of a Showgirl' fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5,6 millones de unidades | (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Por Agencia EFE

La estrella estadounidense Taylor Swift se enfrenta a una demanda por presunta infracción de marca registrada en el título de su álbum más reciente, ‘The Life of a Showgirl’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.