Taylor Swift está en una radiante y nueva era: su 12º disco, “The Life of a Showgirl”, muestra a la superestrella del pop animada, con canciones pegajosas sobre amor, matrimonio, éxito y... ajuste de cuentas.

Para el muy anticipado álbum, lanzado a la medianoche de Nueva York (04H01 GMT), la estadounidense de 35 años se reunió con los exitosos productores suecos Max Martin y Shellback, y su influencia es evidente.

“Esta noche todas estas vidas convergen aquí, el mosaico de risas y el cóctel de lágrimas... No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me parece tan acertado”, publicó Swift en Instagram tras el lanzamiento, junto con fotos vestida de corista.

Taylor Swift entra a la era “Showgirl” con el lanzamiento de su nuevo álbum. (Foto: Instagram)

Invitada a una popular emisión de la BBC, Radio 1, la estrella contó que su novio, el jugador de la Liga de Football Americano Travis Kelce, fue el primero en escuchar su álbum. “Sabía que era el tipo de álbum que más le iba a gustar”, agregó.

La megaestrella describió el disco como un “autorretrato”

Y es que “Showgirl” trae mucha introspección, aunque sus 12 canciones de ritmos potentes también revelan a una Swift más feliz y ligera, enamorada de su prometido y orgullosa de su arrollador Eras Tour.

“Solo te quiero a ti, tener un par de hijos, que todo el vecindario quiera ser como tú... Me haces soñar con un patio donde cuelgue un aro de baloncesto”, canta en “Wish List”.

En la canción que da el nombre al disco y trae a la princesa del pop Sabrina Carpenter, que fue su telonera en algunos conciertos de su Eras Tour, Swift cuenta la historia de una artista llamada Kitty, y cómo esa vida se volvió la suya.

Y, en “The Fate of Ophelia”, que se refiere al trágico personaje de “Hamlet”, de Shakespeare, ella dice: “Tarde una noche, me sacaste de mi duelo / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia”.

El lanzamiento viene de la mano de un evento especial en salas de cine de todo el mundo este fin de semana, que reunirá a sus legiones de fans vestidos en el color del momento de Swift: naranja.

Justamente en Melbourne, Australia, eufóricos fans se congregaron este viernes en un teatro para ser los primeros en disfrutar del álbum.

Antes de salir al aire, “Showgirl” ya batía récords: se convirtió en el álbum más preguardado de la plataforma de “streaming” Spotify, superando la marca establecida el año pasado por... el disco previo de Swift: “The Tortured Poets Department”.

“Como tu último éxito”

“Showgirl” representa un alejamiento de su trabajo reciente, el más costumbrista “Folklore”, de los tiempos de la pandemia, y “Evermore” (2020), el meditativo “Midnights” (2022) y el introspectivo “Tortured Poets”, del año pasado.

Camino al lanzamiento, Swift dijo que el nuevo álbum “nació durante la época más feliz, loca e intensa” de su vida.

Parte de ese drama se filtra en “Elizabeth Taylor”, en la cual lamenta: “A menudo, mi vida no es muy glamurosa”.

Luego parece que va a la yugular en “Father Figure”, una interpolación del éxito homónimo del difunto cantante pop George Michael, que sus albaceas autorizaron sin dudar.

¿A quién apunta? Podría ser Scooter Braun, el peso pesado de la industria musical cuya empresa compró su anterior discográfica, lo que le otorgó una participación mayoritaria en las grabaciones originales de sus seis primeros álbumes.

“Mi querido joven, ya no los hacen tan leales como antes”, canta después de describir cómo al principio confiaba en esa persona como una figura paterna, hasta que finalmente se vengó.

Y en “Cancelled!”, hace un guiño a los escándalos que han vivido sus amigos (¿podría ser Blake Lively?), al cantar: “Bienvenido a mi inframundo, donde todo es bastante sombrío / Al menos sabes exactamente quiénes son tus amigos / Son aquellos que tienen las mismas cicatrices”.

Los fans analizarán minuciosamente las letras y las notas del disco en busca de claves, de palabras y frases codificadas que podrían revelar detalles sobre su vida o sus proyectos futuros.

“Este tipo de narrativa… Transforma cada lanzamiento de álbum en una búsqueda colectiva del tesoro”, dijo Robin Landa, profesora en la Universidad de Kean.

El álbum de Swift está disponible en las plataformas de streaming. Ediciones especiales físicas estarán también a la venta en distribuidores como Target.

En la fiesta de lanzamiento en cines y teatros este fin de semana se lanzará el video de “Ophelia”, imágenes tras bastidores de su grabación y los llamados videos líricos, que muestran las letras de una canción en pantalla.

Se estima que este evento en los cines recaude entre 30 y 50 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Deadline.

Con información de AFP