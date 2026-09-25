La cantante estadounidense Taylor Swift presentó este viernes cuatro canciones inéditas agrupadas bajo el título ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, un lanzamiento sorpresa publicado como agradecimiento a sus seguidores tras el éxito de su álbum de estudio.

El material incluye los temas ‘Patient Zero’, ‘Cleveland’, ‘Pink Clouding’ y ‘Babylon’, producidos junto a Max Martin y Shellback, donde la intérprete de 36 años aborda vivencias personales sobre el impacto de la fama, los procesos de arrepentimiento y las críticas dirigidas hacia sus presentaciones artísticas.

Entre las novedades de esta producción, explora la superación de un relación tormentosa en ‘Patient Zero’, canción en la que compara la vivencia con un proceso de recuperación y afirma haber dejado atrás esa etapa con una postura optimista.

En tanto, el tema ‘Cleveland’ contiene referencias directas a su esposo Travis Kelce y responde a los cuestionamientos de los usuarios en redes sociales sobre su desempeño en el escenario, señalando en una de las estrofas que “pero a mi bebé le gusta lo que le gusta”.

Asimismo, la producción abarca aspectos de inestabilidad emocional en ‘Pink Clouding’, mientras que en ‘Babylon’ se relata la trayectoria de un personaje ficticio que abandona su localidad de origen en búsqueda de estatus socioeconómico y libertad, mediante imágenes ambientadas en casinos y transporte de lujo.

Por otra parte, se prevé el estreno del audiovisual de ‘Patient Zero’ durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards el domingo 27 de septiembre, trabajo grabado junto a los actores Dakota Johnson y Colin Farrell con la dirección de fotografía de Emmanuel Lubezki.

La cantante acudirá al evento como la segunda artista con mayor número de candidaturas, sumando nueve nominaciones en total, además de convertirse en la primera galardonada con el reconocimiento especial a la mejor dirección artística por sus aportes en la realización de sus piezas videográficas.

*Con información de EFE

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