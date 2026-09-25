Por otra parte, se prevé el estreno del audiovisual de 'Patient Zero' durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards el domingo 27 de septiembre | Foto: Instagram (@taylorswift)
Por otra parte, se prevé el estreno del audiovisual de 'Patient Zero' durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards el domingo 27 de septiembre | Foto: Instagram (@taylorswift)
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Taylor Swift presentó este viernes cuatro canciones inéditas agrupadas bajo el título ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, un lanzamiento sorpresa publicado como agradecimiento a sus seguidores tras el éxito de su álbum de estudio.

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