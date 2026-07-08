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Resumen

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La gira, que comenzó en 2023 y concluyó en diciembre de 2024, reunió en total a más de 10 millones de personas repartidas en cinco continentes | (Foto: EFE)
La gira, que comenzó en 2023 y concluyó en diciembre de 2024, reunió en total a más de 10 millones de personas repartidas en cinco continentes | (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La película del último concierto de la gira de Taylor Swift, ‘The Eras Tour: The Final Show’, obtuvo este miércoles cinco nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, entre ellas a mejor especial de variedades pregrabado.

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