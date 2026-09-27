Taylor Swift volvió a hacer historia durante los MTV Video Music Awards 2026. La cantante estadounidense se convirtió en la primera artista en recibir el Artist Director Honors, reconocimiento creado para destacar a músicos cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del videoclip y contribuido a la narrativa audiovisual.

El galardón fue presentado por Dakota Johnson, amiga de Swift y protagonista de su nuevo videoclip. Durante su intervención, la actriz destacó la faceta de la cantante como narradora y directora, además de resaltar su constante búsqueda creativa.

Cabe resaltar que Taylor Swift ha dirigido proyectos como “Anti-Hero”, “Fortnight”, “The Man”, “cardigan” y el cortometraje de “All Too Well”.

Taylor Swift recibió su premio a Artist Director Honor en los VMAs 2026 por Dakota Johnson. (Foto: Kevin Winter /AFP)

Al subir al escenario, Taylor se mostró emocionada y recordó que lleva dos décadas vinculada a la realización de videoclips. Según contó, ha participado en alrededor de 60 producciones musicales y escribió y dirigió 18 de ellas, una faceta creativa que se ha vuelto cada vez más importante dentro de su carrera.

La intérprete también dedicó buena parte de su discurso a sus seguidores. “La principal razón por la que amo escribir y dirigir videos musicales es porque ustedes, los fans, hacen que sea muy divertido”, expresó Swift.

“Aprendí algo de cada persona que trabajó a mi lado en estos proyectos”, agregó antes de agradecer nuevamente a sus fanáticos. Con este reconocimiento, Swift suma un nuevo hito a su trayectoria en los VMA’s, donde ya había conseguido cuatro victorias en la categoría de Mejor Dirección.

Nuevo videoclip

La celebración continuó con el estreno mundial del videoclip de “Patient Zero”, dirigido por la propia Taylor Swift. La producción cuenta con Dakota Johnson y Colin Farrell como protagonistas, además de la participación de Swift y una aparición de Cara Delevingne. La cinematografía estuvo a cargo del ganador del premio Oscar Emmanuel Lubezki.

“Patient Zero” forma parte de The Life of a Showgirl: The Encore, edición ampliada del álbum de Swift publicada el 25 de septiembre. El videoclip combina elementos de historias góticas y suspenso psicológico, mientras desarrolla una trama sobre mujeres que descubren haber atravesado experiencias similares con un mismo hombre.