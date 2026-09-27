Taylor Swift dio un emotivo discurso al recibir su premio a Artist Director Honor y presentó, de forma oficial, el video musical de “Patient Zero” en los VMAs 2026. (Foto: Kevin Winter / AFP)
Taylor Swift dio un emotivo discurso al recibir su premio a Artist Director Honor y presentó, de forma oficial, el video musical de “Patient Zero” en los VMAs 2026. (Foto: Kevin Winter / AFP)
Por Redacción EC

Taylor Swift volvió a hacer historia durante los MTV Video Music Awards 2026. La cantante estadounidense se convirtió en la primera artista en recibir el Artist Director Honors, reconocimiento creado para destacar a músicos cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del videoclip y contribuido a la narrativa audiovisual.

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