Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Este nuevo galardón, reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

“Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores”, explica el escrito.

Taylor Swift será la primera ganadora del premio a Mejor directora artística durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards. (Foto: AFP)

Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera entre los que destacan ‘Karma (feat. Ice Spice)’, o más recientemente ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’.

La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones.

Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: video del año por ‘Confessions II – The Film’, y artista y canción del año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter.

Taylor Swift se destaca entre los nominados a los MTV VMA's 2026.

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, transmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en los EE.UU..

La transmisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.