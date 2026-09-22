Taylor Swift será la primera ganadora del premio a Mejor directora artística durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards. (Foto: EFE)
Taylor Swift será la primera ganadora del premio a Mejor directora artística durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

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