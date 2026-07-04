Por Sonia del Águila

Taylor Swift ha cantado durante años sobre amores que empiezan, terminan, duelen o se convierten en promesa. Travis Kelce ha construido su nombre entre estadios, campeonatos y domingos de NFL. Este 3 de julio, ambos mundos se encontraron en Nueva York: la artista estadounidense y el jugador de los Kansas City Chiefs se casaron en el Madison Square Garden, un escenario acostumbrado a conciertos, finales deportivas y noches históricas.

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