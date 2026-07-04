Taylor Swift ha cantado durante años sobre amores que empiezan, terminan, duelen o se convierten en promesa. Travis Kelce ha construido su nombre entre estadios, campeonatos y domingos de NFL. Este 3 de julio, ambos mundos se encontraron en Nueva York: la artista estadounidense y el jugador de los Kansas City Chiefs se casaron en el Madison Square Garden, un escenario acostumbrado a conciertos, finales deportivas y noches históricas.

La ceremonia tuvo todos los elementos de un acontecimiento cultural. Afuera, una pantalla del recinto iluminó la frase “JUST&T MARRIED!”, un juego con las iniciales de Taylor y Travis que terminó de confirmar lo que durante semanas había sido objeto de rumores. También hubo fanáticos esperando en los alrededores, pulseras de la amistad, cámaras, seguridad reforzada y la sensación de que la ciudad asistía a una boda íntima convertida, inevitablemente, en espectáculo global.

Uno de los detalles más comentados fue el papel de Adam Sandler. El actor y comediante, amigo de la pareja, fue el encargado de oficiar la unión. La elección sorprendió a muchos, pero también le dio a la ceremonia un gesto inesperado. En medio de una boda rodeada de celebridades, fue una figura del humor y del cine popular quien condujo el momento más solemne de la noche.

Taylor y Travis optaron, además, por una celebración familiar y poco tradicional en su estructura. No tuvieron damas de honor ni padrinos convencionales. Austin Swift, hermano de la cantante, fue su acompañante de honor, mientras que Jason Kelce, hermano de Travis y exjugador de la NFL, estuvo al lado del novio como padrino principal. Ese gesto reforzó una de las ideas más íntimas de la boda. Detrás de la magnitud del evento, la pareja quiso reservar el corazón de la ceremonia para su círculo más cercano.

Moda nupcial

La moda también ocupó un lugar protagónico. Swift y Kelce vistieron diseños de Christian Dior Haute Couture creados por Jonathan Anderson, director creativo de la casa francesa, en colaboración con los novios. Ella completó su look con joyas Cartier y zapatos Christian Louboutin, marca que también calzó al jugador. No se difundieron imágenes oficiales de los trajes de inmediato, lo que aumentó la expectativa alrededor de una de las bodas más observadas del año.

Alfombra global

La lista de invitados reunió a figuras de distintos mundos: música, cine, televisión, moda y deporte. Entre los asistentes estuvieron Jennifer López, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Camila Cabello, Karlie Kloss y Gigi Hadid. También participaron deportistas y figuras cercanas a la NFL, un reflejo del puente que la relación de Swift y Kelce ha tendido entre el pop y el fútbol americano.

El Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, fue transformado para una celebración que mantuvo buena parte de sus detalles bajo reserva. La ausencia inicial de fotografías oficiales, incluso ante una lista de invitados que habría llegado a cerca de mil personas, alimentó todavía más la curiosidad del público. En una época donde casi todo se filtra, la boda pareció apostar por un raro equilibrio entre la grandiosidad y el misterio.

Afuera, una pantalla del recinto iluminó la frase “JUST&T MARRIED!”. (Foto: EFE/EPA/LAURA BRETT) / LAURA BRETT

Las bodas más recordadas de MSG El Madison Square Garden no suele ser escenario de bodas, sino de conciertos memorables y grandes noches deportivas. Por eso, el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce en el legendario recinto de Nueva York se suma a una lista muy breve de ceremonias celebradas bajo sus luces. Antes de ellos, uno de los antecedentes más recordados fue el de Sly Stone y Kathy Silva, quienes se casaron el 5 de junio de 1974, antes de un concierto de Sly & The Family Stone, frente a unos 23.000 fanáticos. Décadas después, en 1982, el lugar también acogió una ceremonia civil masiva oficiada por el reverendo Sun Myung Moon, con más de 2.000 parejas. Entre el espectáculo, la música y la multitud, el Madison Square Garden volvió a demostrar que también puede convertirse, aunque rara vez, en altar.

Ruta sentimental

La relación entre Swift y Kelce empezó a hacerse pública en 2023 y, desde entonces, cada aparición compartida fue leída como un capítulo: ella en los partidos de los Chiefs, él en los conciertos, ambos moviéndose entre estadios, giras y alfombras rojas sin ocultar del todo una historia que millones siguieron casi en tiempo real.

En Nueva York, bajo el brillo del Madison Square Garden, Taylor Swift y Travis Kelce dejaron de ser únicamente una pareja observada por el mundo para convertirse en marido y mujer.