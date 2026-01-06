Don Tetto, Amén, LBD, RIO y más grupos se presentarán en el festival “Te Pone Rock” en Lima

Este sábado 17 de enero, en el Centro Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos, se realizará la primera edición del festival “Te pone rock”, evento que tendrá la participación estelar de Don Tetto y agrupaciones nacionales como LBD, Amén, Rio y otros.

El festival marca el retorno a Lima de la banda liderada por Diego Pulecio, quienes llegan como cabezas de cartel tras celebrar más de dos décadas de trayectoria en el mercado latinoamericano.

La agrupación, que cuenta con cinco álbumes de estudio y tres discos en vivo, se encuentra actualmente en la fase de promoción de su sexta producción discográfica, de la cual ya se conoce el sencillo promocional “Solo Tú y Yo”.

¿Qué artistas y grupos nacionales se presentarán?

El cartel nacional está encabezado por bandas de amplia trayectoria como Amén, Mar de Copas y Río. Asimismo, se confirmó la presencia de LBD, el proyecto musical liderado por Salim Vera, junto a solistas y bandas como Pelo Madueño, Zen, 6 Voltios y el cantautor Daniel F.

De otro lado, el evento también busca dar visibilidad a nuevas propuestas, incluyendo en su programación a las agrupaciones emergentes E.G.O. e Implicados, completando así la propuesta musical.

¿Qué precios tienen las entradas y en dónde conseguirlas?

Asimismo, las entradas para asistir al festival ya se encuentran disponibles en la plataforma Quehay.com.pe, con precios que inician desde los 59 soles.

La jornada musical iniciará a partir de las 2:00 p. m. en las instalaciones del Club Cultural Deportivo Lima.