Teen Choice Awards 2018: a qué hora y en qué canal ver la ceremonia en TV

La cuenta regresiva ha llegado a su fin. Los Teen Choice Awards 2018 se entregarán este domingo en California y los ídolos de los adolescentes se reunirán en The Forum para la gala.

Los premios, que celebran tanto a las estrellas de la música, el cine y la TV como a los nuevos dioses del 'streaming' y el mundo de las redes sociales, serán conducidos por la venezolana Lele Pons y el estadounidense Chris Rock. Es decir, las altas dosis de humor están garantizadas.

La ceremonia se podrá seguir en vivo. Estos son los horarios, de acuerdo al país en el que te encuentres.

Para Estados Unidos:

Canal: FOX.



Horarios:

Zona Este: 8 p.m.

Zona Centro: 7 p.m.

Zona Pacífico: 5 p.m.

Para España:

Lunes 2 a.m.



Para América Latina:

Warner Channel será el canal que se hará cargo de la transmisión en esta parte del mundo. Estos son los horarios:



México, Perú y Colombia: 7 p.m.

Argentina y Chile: 9 p.m.

SOBRE LOS NOMINADOS

Entre los candidatos que destacan en los Teen Choice Awards 2018 figuran la cinta "Avengers: Infinity War" (con siete menciones), Cardi B (con seis) y las series "Riverdale" y "Shadowhunters", con cinco nominaciones cada una.

En cuanto la pantalla grande, otros de los principales nominados son "Star Wars: El último jedi" y "Black Panther", cada uno en carrera a seis ternas; además de las cintas "The Greatest Showman", "A Wrinkle in Time" y "Jumanji: Welcome to the Jungle".

"The Flash", "Jane The Virgin" y "Stranger Things" ostentan tres nominaciones en categorías de TV, donde también compiten "Empire", "The Originals", "Grey's Anatomy" y "This Is Us". En música, otros nominados son Selena Gomez, Drake, Ed Sheeran, Shawn Mendes y Taylor Swift.

El show contará con actuaciones de Khalid, Meghan Trainor y más, y estará bajo la conducción de Nick Cannon y Lele Pons. Entre las figuras invitadas son Lucy Hale, Maddie Ziegler, Nina Dobrev, Chloe Grace Moretz, Noah Cyrus, Jojo Siwa entre otros.