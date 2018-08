Teen Choice Awards 2018: Meghan Trainor y su explosivo show en los premios | VIDEO

Una de las más esperadas de la noche de los Teen Choice Awards 2018 fue la estrella del pop Meghan Trainor, quien fue ovacionada por los asistentes de la gala realizada en Los Ángeles.

La cantante estadounidense presentó dos de sus hits: "No Excuses" y "Let You Be Right".

La rubia vestía un enterizo negro y plateado, y uso el cabello suelto.

En la alfombra rosa, eligió un traje sastre azul de brillos, robándose todas las miradas.

Meghan Trainor está nominada en las categorías Choice TV Personality, Choice Pop Song, Choice Summer Female Artist y Choice Snapchatter.



MIRA AQUÍ SU PRESENTACIÓN: