BTS en los Teen Choice Awards 2019: los pasos para votar por el grupo K-Pop

La segunda etapa de votación de los Teen Choice Awards 2019 ya comenzó y BTS continúa siendo uno de los favoritos. El grupo de K-pop compite en dos categorías: Artista internacional y Mejor colaboración. Los ganadores son elegidos por el público mediante voto en la web oficial. Por eso, en esta nota te contamos cómo hacer para apoyar a los 'reyes del K-Pop'.

Lo primero que debes saber sobre las votaciones para los Teen Choice Awards 2019 es que ya están abiertas desde el 19 de junio y hasta el 11 de agosto en tres etapas.

Etapa 1: Del 19 de junio a las 9 a.m. (PT) hasta el 25 de junio a las 9 a.m. (PT).



Etapa 2: Del 8 de julio a las 9 a.m. (PT) hasta el 15 de julio a las 9 a.m. (PT).



Etapa 3: Del 8 de julio a las 9 a.m. (PT) hasta el 11 de agosto.

¿Quiénes pueden votar? Las votaciones están activas solamente para los siguientes países: Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y exclusivamente para personas mayores de 13 años.

Entonces, ¿cómo hacer para votar por BTS si te encuentras en América Latina o fuera de los países mencionados?

El mensaje que indica la restricción geográfica de los Teen Choice Awards. (Captura de pantalla)

Para poder emitir un voto, debes utilizar una conexión VPN para evitar la restricción geográfica, así como proteger tu dispositivo con un antivirus.

Una vez que hayas logrado ingresar con una VPN, debes seleccionar como ubicación alguno de los 3 países habilitados. Luego podrás ingresar a teenchoice.votenow.tv y registrarte con tu correo electrónico o cuenta de Facebook. También puedes votar con tus perfiles de Twitter e Instagram.

Teen Choice Awards- Cómo votar. (Captura de pantalla)

Inmediatamente aparecerán en tu pantallas las 51 categorías disponibles para las votaciones. Recuerda que solo se pueden emitir 10 votos por categoría con un usuario por día.

Para votar por BTS, debes ir a estas dos categorías:

1. "Choce International Artist".

Teen Choice Awards- Cómo votar. (Captura de pantalla)

2. "Choice Collaboration".

Teen Choice Awards- Cómo votar. (Captura de pantalla)

Los ganadores de los Teen Choice Awards 2019 se darán a conocer el 11 de agosto en una transmisión oficial por la señal de Fox. Puedes ver las reglas completas de votación de los premios en la página oficial.