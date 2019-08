Teen Choice Awards 2019: Jonas Brothers revelan que sufrieron bullying al recibir premio

La banda estadounidense Jonas Brothers recuerda problemas que sufrieron cuando fueron adolescentes ​​al aceptar el Premio Década en los Teen Choice Awards 2019. Nick, Kevin y Joe contaron que sufrieron bullying cuando eran más jóvenes y piden a sus seguidores que tomen ese dolor y lo conviertan en fuerza.



Ahora, los Jonas Brothers son superestrellas, sin embargo, no siempre fue así y cuando empezaban a escalar sus compañeros de colegio e incluso sus mismo profesores fueron una traba para ellos. En los Teen Choice Awards 2019, después que el actor estadounidense Jack Black los presentara como el premio "Decade". Y el grupo recordó historias de haber sido intimidado en su pasado.

Kevin recordó que lo llamaban "cabeza de orina" en la escuela debido a sus puntas eran onduladas, pero reveló que fue gracias a ese peinado que consiguió su primer trabajo como actor. "Me contrataron porque les gustaban mis puntas onduladas. El mismo corte de pelo que me puso el apodo fue lo que comenzó mi carrera real. Y también es la razón por la que estoy parado en este escenario".

Por su parte, Nick Jonas también recordó lo que sufrió en la adolescencia. "Mis maestros sintieron que era su trabajo mantenerme en mi lugar al señalarme y darme un trato un poco más duro que todos los demás", indicó. "Ya tenía suficientes dudas sobre mí mismo. No necesitaba que me dijeran lo poco que realmente era. Pero si hubiera dejado lo que estaba haciendo en ese momento, entonces no estaría aquí hoy para recibir este premio", agregó.



El mayor de los hermanos indicó que la razón por la que está contando estas historias es porque el primer premio que recibieron como banda fue un premio Teen Choice. "Significó mucho para nosotros porque fue votado por los adolescentes", dijo.

"Esas cosas que sientes que te distinguen, que te intimidan y que te definen en tu adolescencia, pueden convertirse en lo que te hace especial, ese es tu regalo, ese es tu poder", finalizó Nick.