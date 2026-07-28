Esta semana empezó a circular por la Feria Internacional del Libro de Lima una investigación sobre el vals peruano. A diferencia de otras propuestas de investigación, el vals peruano —plantea el escritor Augusto Vera Béjar— no nació cuando alguien empezó a bailarlo, sino cuando alguien decidió cantarlo. Ese pequeño detalle abre una de las principales tesis que desarrolla el investigador y músico en su libro El vals peruano, un volumen que reúne décadas de investigación para reconstruir la historia de un género que acompaña infaltable las jaranas por el mes patrio.

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