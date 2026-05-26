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El legendario cantante español Dyango celebra sus casi seis décadas de trayectoria artística recorriendo América Latina con su emotiva gira "Su Amigo Dyango". (Foto: archivo personal del cantante)
El legendario cantante español Dyango celebra sus casi seis décadas de trayectoria artística recorriendo América Latina con su emotiva gira "Su Amigo Dyango". (Foto: archivo personal del cantante)
Por Sonia del Águila

Dyango tiene una manera muy suya de pertenecer al Perú. No nació aquí, pero algunas de sus canciones encontraron un lugar especial en la memoria sentimental del país. En 1975, el cantante español grabó una versión de “Alma, corazón y vida”, el inmortal vals de Adrián Flores Albán, y tituló así uno de sus discos. También interpretó “Ódiame”, otro clásico de raíz peruana. Y, como si la música no bastara para explicar ese vínculo, la relación con el Perú dejó de ser solo musical y se volvió familiar: sus hijos se enamoraron de peruanas y él tiene dos nietos “medio peruanos, medio catalanes”, señala.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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