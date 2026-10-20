icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sonia Morales celebra 32 años de trayectoria artística, una carrera marcada por éxitos, sacrificios familiares y el compromiso de mantener vivo el huaino con arpa para las nuevas generaciones. (Foto: Alessandro Currarino)
Sonia Morales celebra 32 años de trayectoria artística, una carrera marcada por éxitos, sacrificios familiares y el compromiso de mantener vivo el huaino con arpa para las nuevas generaciones. (Foto: Alessandro Currarino)
Por Sonia del Águila

Sonia Morales mira el futuro de la música andina con esperanza, pero también con cierta preocupación. El huaino con arpa, que hace más de dos décadas vivió una época de enorme popularidad, necesita nuevas voces que aseguren su continuidad. No se opone a las fusiones con otros géneros ni a los cambios que trae el tiempo, pero considera que muchos jóvenes intérpretes todavía no encuentran un estilo propio. Le preocupa que se limiten a cantar éxitos ajenos en lugar de construir un repertorio que les permita dejar huella.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.