“Mi mánager, Carla, me llamó para almorzar. Caminaba hacia el carro, tranquilo, y de pronto sentí como si me clavaran un punzón en el muslo”, recuerda.

Llegó al restaurante, pero cuando quiso salir, ya no podía caminar. El dolor le venció. Tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica y suspender la temporada de su unipersonal biográfico. Lo que parecía una molestia pasajera era en realidad una hernia en la columna que lo inmovilizó por semanas.

“Tuve que aprender a manejar la frustración y a partir de ese momento dejar que las cosas se estabilicen. Cuando cancelas un espectáculo, todo se desarma. Más aún habiendo trabajado dos años para que suceda. Yo quería hacer función, lloraba”, rememora.

Entre el dolor

Tras pasar una semana internado en una clínica de Lima, donde el dolor no cedía pese a los analgésicos, Gian Marco fue trasladado a Estados Unidos para someterse a una operación de columna. Luego vino un proceso de rehabilitación largo y exigente.

“Tuve que ‘empeparme’ para poder viajar”, ​​recuerda. “Tenía unos dolores que me moría”. Fue entonces cuando apareció una mano amiga: Emilio Estefan. “Me llama y me pregunta quién me estaba viendo. Le dije que buscaba un neurocirujano, y él me contactó con el médico que le reconstruyó la columna a Gloria”.

Después de una serie de exámenes y tomografías, Gian Marco fue derivado a otro especialista para ser intervenido. “Ese día me pusieron fentanilo y dos epidurales. Reposé, entré a fisioterapia... y empezó otra etapa”.

El diagnóstico era claro: hernia lumbar en L4-L5 y L5-S1, con una complicación cervical. Durante el proceso, el artista descubrió un nuevo vínculo con su cuerpo. “Ya no puedo correr. Si quisiera hacerlo, tendría que fortalecerme por un año. Ahora monto bicicleta y me va superbien”.

Y aunque el camino fue duro, también estuvo lleno de pequeños milagros. Como sus nuevos amigos en fisioterapia. “Yo era el más chico. Todos tenían entre 78 y 85 años. Tuve coqueteos con señoras mayores...”, bromea. También recibió una llamada que lo emocionó.

“Estaba en la clínica y suena el teléfono. Era Ricardo Arjona. Nunca antes me había llamado. Me dijo: ‘Champion, yo sufrí 25 años con la columna. Cancelé una gira, tuve que volver a aprender a caminar’. Me habló como un hermano. Hace dos semanas nos vimos en su casa. Tuvimos una conversación cool, sincera. Me conmovió profundamente. Porque en medio de todo, te das cuenta de que no estás solo”.

Nueva etapa

Hoy, Gian Marco vuelve más fuerte, y “Mi vida en sol mayor” regresa con él. Tras una hora y veinte de puesta en escena, donde la música y la memoria se entrelazan, el espectáculo dará un giro inesperado: se convierte en un concierto. Será una hora adicional de canciones.

“Nos emociona que, después de contarles mi historia, la gente entienda por qué estoy ahí. Y que luego puedan cantar conmigo, ser parte del cierre, elegir lo que quieren escuchar. Vamos a poner un código QR para que, de una lista de 30 canciones, elijan la que quieren que cante”, señala. “Eso es lo más bonito: terminar compartiendo. Porque al final, este show no es solo mío, es de todos”.

El Dato “Mi vida en sol mayor” va desde el 24 de abril al 12 de mayo, en La cúpula de las artes. Las entradas están a la venta en Teleticket.