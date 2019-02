Tenores & Sopranos: pusimos a prueba la potencia vocal de los protagonistas del show

Mabela Martínez recurre a un término bastante peculiar a la hora de describir el repertorio de sus espectáculos musicales. "Nosotros hacemos un buen arroz con mango", expresa entre risas.

En esta oportunidad, la productora de "Sonidos del mundo" regresa al Gran Teatro Nacional para presentar "Tenores & Sopranos", un encuentro entre lo mejor del canto lírico, el rock y otros géneros musicales. La cita es mañana miércoles 20 y el jueves 21 a las 8 p.m. "'Tenores & Sopranos' es una versión de 'Tenores', un espectáculo que tiene más de 12 años en Lima y también ha viajado a provincia. 'Tenores', desde el principio, fue una mezcla de géneros. [...] En este plato hay una serie de ingredientes que mucha gente podría creer que no combinan. ¿Cómo que no pueden mezclarse? La música clásica se fusiona de forma fabulosa con el rock al igual que con la salsa", explica Martínez.

—Las voces de la noche—

Para esta puesta en escena, Martínez decidió reunir a los grandes talentos femeninos y masculinos, en lo que a tenores y sopranos respecta. Entre ellos destacan el tenor lírico Juan Antonio de Dompablo, el rockero Aldo Rodríguez, la soprano Caridad Herrera, el soul de Shantall junto al swing de Marcos Golergant y la potencia vocal de Jorge Pardo.

"En 'Sonidos del mundo' estamos acostumbrados a hacer un repertorio que va desde lo clásico, hasta lo peruano y en el medio puede haber pop, rock y salsa. La idea es sacar a todos los artistas de su cuadro. Los vamos a poner en una zona un poco incómoda, pero muy divertida al mismo tiempo", agrega.

Además de los artistas mencionados, "Tenores & Sopranos" contará con la participación de dos invitados especiales: Sylvia Falcón, la destacada soprano especializada en canto andino, y Ray del Castillo, el cantante y actor de 13 años que interpretó al personaje Billy Elliot en el musical del mismo nombre.

—Para todos—

"Hace nueve años surgió la idea de 'Tenores & Sopranos'. El espectáculo se llevó a cabo en el Centro Cultural Rímac de Asia y en el auditorio del colegio Santa Úrsula. Luego hicimos shows enfocados, únicamente, en tenores [con los cuatro cantantes principales]. Extrañaba mucho la presencia femenina. Es por eso que este año decidimos rescatar eso en la puesta en escena", detalla la productora sobre el espectáculo.

Este show se trata de un encuentro de géneros y estilos musicales. El repertorio va desde la zarzuela, pasando por temas románticos de Luis Miguel hasta poderosos éxitos de Pink Floyd. El objetivo es que la propuesta no esté centrada en un público específico.

Falcón comenta: "No excluye. Hay mucho de la música peruana, vamos a poner la raíz nacional con un tema lírico andino. Si bien alguien del público puede no conocer determinadas canciones, en el escenario habrá familiarización con nuevos géneros y la interpretación de los temas. El repertorio va a abrazar al público, no importa de donde venga o la edad que tenga".

Sobre las barreras a las que se tendrán que enfrentar, Herrera cuenta: "Se están incluyendo temas que me tienen un poco fuera de mi zona de confort. Soy cantante lírica, hace muchísimos años que no interpreto música popular. Es simpático encontrar canciones clásicas en versiones rockeadas".

La fiebre surgida por la cinta "Bohemiam Rhapsody" también llegará a este evento. "Es una de mis partes favoritas –dice Golergant–. También haré un dueto con Ray del Castillo de 'Blame It On The Boogie', de The Jackson 5, con la versión de Tony Succar en salsa", finaliza.