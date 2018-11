Los terapeutas del ritmo, agrupación peruana liderada por Mauricio Chino Chau 'Dr. Chau' se encuentran en la redacción de El Comercio para hablar de su versión de "Another brick in the wall", uno de los temas más emblemáticos de la banda británica Pink Floyd.

A pocas semanas de la presentación en Lima del mítico bajista Roger Waters, el próximo 17 de noviembre, la agrupación peruana conocida por revolucionar el concepto de reversionar las canciones mas emblemáticas del imaginario actual, narran sus inicios en la música y sus atrevidas propuestas musicales.

Los terapeutas del ritmo alistan su tercer disco. Su primera producción discográfica: "Fiesta Brichera" consiguió Disco de Oro en ventas. La segunda propuesta se denomina: "Lo sabroso del fin del mundo".

En Septiembre del 2018 la banda fue invitada a participar en el festival Latinoamericano La Fonda Permanente.

Dueños de un show en directo potente estos incansables 'hard workers' de la Chicha & Worldmusic moderno, te emocionarán llevándote a la pista de baile al instante. Envíales tus preguntas.