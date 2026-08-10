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Maluma, J Balvin y Juanes compartieron mensajes de aliento a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. (Foto: Instagram)
Maluma, J Balvin y Juanes compartieron mensajes de aliento a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. (Foto: Instagram)
Por Agencia EFE

Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte de Colombia y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados.

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