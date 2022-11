“Esta canción me evoca ese sentimiento de reinvención, de fortaleza, de frescura, de ‘spicy’. Tiene un sonido electrónico pop con un poquito de disco y la letra fue una inspiración que me salió como algo que siempre ha estado ahí. Dije: “Quiero componer algo con esta música tan poderosa”. Y salió “Psycho B**ch”. A lo largo de mi carrera me han acompañado todo tipo de emociones cuando interpreto mis temas. Ser un poco alocada, excéntrica y excesiva también ha sido parte de mi discografía”, cuenta a El Comercio esta célebre artista que integra la lista de las 50 cantantes que nunca serán olvidadas en la historia de la música, según “The Sun”.

La cantautora mexicana en entrevista con El Comercio nos habla de su nueva propuesta musical que la lleva de regreso al pop, de Leslie Shaw, de su éxito en las plataformas digitales y recuerda una difícil etapa de su carrera artística que la llevó a afrontar una gran depresión

─En tu último disco, en “desAMORfosis” hiciste un viaje de amor, de desamor, de reinvención. ¿Con “Psycho B**ch” continúas esa travesía interna?

Precisamente sigue y eso es lo fantástico que el ser humano tiene, esa forma de poder echarse un clavado, revisar los sentimientos, las emociones y las cosas que ya no te sirven. Es quitarnos las pieles para quedarnos más puros, brillantes, reinventados.

─¿Quién la produjo?

No te puedo decir, pero te cuento que cuando me llegó el track, me enamoré de esa canción y me propuse hacerla, componerla y escribirla.

─¿Por qué el uso de los dos asteriscos en el nombre de la canción (Psycho B**ch)?

Por mí debería ir “Psycho Bitch”, pero el equipo de diseñadores me dice: “Espérate”.

─¿Es un tema de estrategia o consideras que el nombre puede generar controversia?

El nombre genera controversia porque es una conversación que muchos no se atreven a tener, es más fácil criticar a alguien, llamarlo loco o psicópata, que decir que esa persona se aventó a ser honesto, a hacer las cosas como las pensaba. Creo que ahí está el punto de partida de qué es o qué no es un psycho bitch. Es traer esa conversación y decir: “Sí soy y qué. Si te molesta trabaja en eso”.

Thalía lanza nuevo sencillo, “Psycho B**ch”. (Foto: Sony Music)

─¿Qué esperas de este tema que te devuelve a tus orígenes en el pop?

Simplemente espero crear música, compartirla, crear momentos maravillosos, que la gente se libere y se sienta contenta cuando escuche el track.

─¿Cómo fue grabar el videoclip?

Se grabó en Miami, fue un día de filmación, pero de preparación fueron bastantes días precisamente porque había que crear esa bola gigantesca, no sé de cuántos metros. Duraron casi cuatro semanas y media en construirla, era algo muy grande y también peligroso para mí, girarla era muy peligroso.

─Hace dos años grabaste “Estoy soltera” con Leslie Shaw y Farina. ¿Hay algún acercamiento con otro artista peruano?

Amo a mi Farina y Leslie ha sido un encanto, un amor. Trabajar con artistas, hacer estas uniones te ayuda a conocer el mundo, a ver a través de sus ojos, de sus experiencias, me gusta hacerlas porque uno se inspira. Las personas que han trabajado conmigo se quedan con algo mío y yo con algo de ellos. Es como una retroalimentación.

─¿Cómo has logrado convertirte en una de las principales referentes de las plataformas digitales, siendo esta una onda de una generación más joven?

Me encanta todo lo que es esta era digital, me gusta esa interacción directa con mis seguidores, siento que esto me ha acercado de una forma mucho más orgánica y real con ellos. No sé si es mi forma de ser o cómo veo la vida o me expreso, pero me parece divertido seguir creando diálogo con nuevas generaciones.

─Veinte años después del estreno de Marimar te volviste a caracterizar del personaje y muchos lo interpretaron como que tu retorno a las telenovelas está cerca. ¿Es así? ¿Fue una señal?

Fue una señal de que me encontré mi vestidito en una de mis bodegas y quise volver a ponérmelo, y daba la casualidad que estaba por una playa ese fin de semana. Pensé que sería emotivo no solo para mí, también para los grandes seguidores y fanáticos de esta trilogía y de la Marimar tan preciosa que ha unido a tantas generaciones.

─¿Sigues buscando ese “guion especial” que te lleve de regreso a las telenovelas?

Hay bastantes ofertas preciosas maravillosas, es solamente que me atreva a volver a filmar, que es sacrificado. Quedé agotada, fue demasiado, extenuante, era grabar una tras otra telenovela.

─¿Te ha costado mucho alcanzar tus metas?

Así es, pero valió la pena. ha sido un redescubrirme como persona, como mujer, como artista, darme un valor, quererme, aceptarme como soy, con todo lo bueno y no tan bueno; y dejar las cosas que me causan pesar, angustia, culpa. Esa es la única forma de liberarte de esas cargas y vivir la vida con positivismo y amor. También hay que reinventarse y adaptarse a los cambios.

─¿En algún momento de tu carrera los cambios te asustaban?

Por supuesto. Mi primer disco como solista (”Thalía”) lo hice con mucho cariño y pasión, pero las críticas fueron súper rígidas conmigo. Según la televisión y la radio, la primera canción (“Un pacto entre los dos”) que saqué era sadomasoquista y me vetaron, dejaron de pasar mi disco. Entré en una depresión tremenda, que me duró como dos o tres semanas, luego volví a salir y el disco pegó más duro. Hay golpes, caídas y obstáculos que te tumban, lloras, pataleas, sufres; pero te levantas y sales más fuerte.

─Cuando llega el momento de hacer un alto y reflexionas sobre todo lo que has logrado en la vida, ¿a qué conclusión llegas?

A que la vida es más simple de lo que parece: es un rayo de sol en un árbol o la sonrisa de alguien; pero nos la complicamos demasiado.