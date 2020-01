Entre Thalía y la música existe una gran complicidad. Cada tema nuevo representa para la artista mexicana la posibilidad de reinventarse y de involucrarse íntimamente con historias de ficción apasionantes que le han servido -en muchos de casos- de “liberación y sanación”. Y “Ya tú me conoces”, su último sencillo en colaboración con Mau y Ricky, no ha sido la excepción.

“A través de la música, de contar historias donde me encarno en situaciones de amor, de romance, de sobrevivencia, de creer en uno mismo, de tratar de salir de la rutina y vencer obstáculos; me he liberado y fortalecido", manifiesta la cantante mexicana.

“Ya tú me conoces” es una producción pop con ritmos infuenciados por el género urbano, sonido musical que Thalía abraza con gran cariño desde que grabó “No me acuerdo” con la dominicana Natti Natacha.

“Para mí, el reggaetón, urbano o como lo llamen es el nuevo pop global, pues te permite integrar la salsa, bachata, regional mexicano, el pop. No se puede tapar el sol con el dedo, el mundo entero está enamorado de el y nosotros estamos contentos del resultado de esta canción (‘Ya tú me conoces’), de arrancar el año con buena vibra, con alegría", refiere la artista de 48 años.

De acuerdo con la revista estadounidense Ocean Drive, Thalía es “la más grande estrella” que ha exportado México en las últimas décadas. Es considerada como una de las latinas más poderosas e influyentes tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Actualmente, se encuentra nominada a Premio Lo Nuestro, dentro de la categoría de “Artista Social Del Año”, como resultado de la fuerte conexión que conserva con su audiencia masiva a través de sus redes sociales.

“A través de la música, la actuación y las redes sociales siempre trato de entretener, alegrar y sembrar optimismo en este mundo lleno de conflicto. A donde voy, siempre trato de llevar luz. De esa forma retribuyo al público todo el amor que me da”, refiere la figura mexicana.

Thalía lanzó "Ya tú me conoces”, su nuevo sencillo con Mau y Ricky. (Foto: Difusión / Sony Music)

DURA BATALLA

Desde que a mediados del 2008, le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, Thalía vive cada día con intensidad. La estrella ha optado por involucrarse solo con actividades que fomenten paz y relacionarse con personas positivas. “No hay tiempo para estar triste”, dice.

“Hay que sobreponerse a todo, salir adelante, no doblarse. Mientras Dios esté con uno, todo está bien. Hay que cuidarse, relajarse hacer ejercicios e involucrarse solo con cosas que te hagan feliz”, manifiesta.





Con casi 40 años de vida artística, que se inició en la década de los años 80 como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din, Thalía ha conseguido adecuarse a los cambios con gran éxito en un escenario artístico que gira de manera vertiginosa.

“Sigo vigente gracias a que me acoplé al cambio, a que me gusta aprender lo actual, investigar, sobre todo ahora que existen las redes sociales. Los talleres que llevo también me han ayudado a estar fresca, a interactuar con la gente, a disfrutar de la vida y ser feliz”, remarca.