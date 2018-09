Thalía prefiere promocionar su 'challenge', antes que hablar del feminismo

La intérprete mexicana Thalía concedió una entrevista al diario El Español que no terminó bien. La cantante conocida por éxitos como "Amor a la mexicana", "Sudor" y "Arrasando", intentó centrar la entrevista en sus últimos logros, pero evadió las preguntas sobre el feminismo y el empoderamiento de la mujer.

Según publica El Español, Thalía tenía pactada una entrevista telefónica de 7 minutos con el medio, pero luego su staff avisó que serían 5, para luego acabar solo en 3 minutos.

"¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte", dijo Thalía antes de la primera pregunta: "Los hombres cantantes están más acostumbrados a hablar de sus infidelidades en sus canciones, pero es inédito que en 'No me acuerdo', Natti y tú reivindiquen que las mujeres también pueden perder la cabeza una noche, ¿no es así? ¿Por qué las artistas ponen tan poco los cuernos en sus canciones, sigue habiendo un tabú ahí?".

La estrella de las telenovelas mexicanas prefiere evadir el fondo de la pregunta y habla de su último hit: "Claro. Yo creo que es ese empoderamiento… ese momento cumbre donde uno acepta y quiere a la persona… tal y como es, ¿no? Uno quiere que lo quieran tal cual es. Es como: ¿eh, te gusta como soy? Como soy, así es… te gusta o no… si no te gusta, date la vuelta y vete, ¿no? Es una canción pícara, chistosa, como sexy, con un ritmo espectacular...".

Más adelante, el periodista insiste: "¿Hacia dónde evoluciona la propuesta de las cantantes latinas? Cada vez habláis con más libertad sobre sexo. ¿Es posible que una artista mujer acabe como Maluma, llenando la cama de hombres desnudos, o esos vicios sexistas en los que han caído ellos tienen que ser evitados por las mujeres?".

Thalía responde: "Vamos a enfocarnos en lo que queremos hablar. Te cuento: 'No me acuerdo' es una canción que a mí, la verdad, me emociona muchísimo… El vídeo ha recaudado más de 300 millones de views… es divertido, fiestero… y la mujer está segura de sí misma. Estoy emocionada por este sonido urbano que se adapta tan bien a mí, que se adapta tanto al mundo popero que es el mío… y estoy agradecida porque la canción sigue subiendo puestos… puentando mucho más de lo que yo soñé. Es un éxito. Qué enorme alegría".

Thalía, Natti Natasha en "No Me Acuerdo". (Fuente: YouTube)

Finalmente, el periodista le consulta: "En varios episodios de tu trayectoria has sido criticada por ser una mujer fuerte que habla claro. ¿Con qué obstáculos machistas te has encontrado a lo largo de tu vida laboral? ¿Cuál debe ser la respuesta del feminismo?". Luego, Thalía empieza a fingir interferencias: "¿Me escuchas? Se desconecta, se desconecta...".

La entrevista había acabado. El diario El Español critica a la cantante y señala que está más interesada en hablar de su #ThalíaChallenge que responder a cuestiones que a todas las mujeres en la industria le importan.