The 1975 tocará por primera vez en Lima: estos son los precios de las entradas

Una de las bandas más aclamadas del rock británico en la actualidad llegará a Lima para demostrar por qué ha generado tanta atención internacional. The 1975 estará en América Latina por las ediciones regionales del Lollapalooza y ha agendado también una fecha en nuestra ciudad.

El concierto en el Perú se dará en el marco de la gira de "A Brief Inquiry Into Online Relationships", considerado como uno de los mejores discos del 2018 y nominado a la próxima edición de los Brit Awards.

Integrada por Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann(guitarra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDonald (bajo), The 1975 empezó a tocar en 2002, cuando sus integrantes aún estaban en el colegio. Desde entonces, la banda ha editado siete EP y tres álbumes de estudio, donde destacan canciones como "Somebody Else", "Give Yourself a Try", "The City", entre otras.

"The City", de The 1975. (Fuente: YouTube)

El concierto de The 1975 en Lima se llevará a cabo el 25 de marzo en Los Domos Art de la Costa Verde.

Las entradas estarán a la venta desde el viernes 18 de enero en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, a los siguientes precios:

Campo A: S/. 249.

Campo B: S/. 129.