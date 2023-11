Los conocidos como álbum Rojo (1962-1966) y Azul (1967-1970) de The Beatles serán reeditados este viernes con motivo de los 50 años de su aparición, y añadirán 21 temas que no figuraban en el original, incluida la “última canción” de la banda, “Now and Then”.

Los discos saldrán en una colección de 4 CD o 6 vinilos, y las canciones han sido mezcladas en estéreo y Dolby Atmos por Giles Martin y Sam Okell en los estudios Abbey Road, según anuncia en un comunicado Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Las colecciones de grandes éxitos llevarán además nuevos ensayos elaborados por el periodista y escritor John Harris.

Este lanzamiento se produce apenas días después de que viese la luz el sencillo “Now and Then”, proclamado por los Beatles como su “última canción”, que la inteligencia artificial hizo posible al recuperar la voz del difunto John Lennon de una maqueta que éste grabó antes de morir.

Las reediciones del Rojo y el Azul, que durante generaciones han servido como puerta de entrada a la música del cuarteto de Liverpool, contendrán un total de 75 temas, desde su primer sencillo, “Love Me Do”, hasta el mencionado “Now and Then”.

En los últimos años, varias canciones de ambas etapas musicales han sido remezcladas para este lanzamiento.

Entre los temas que a partir de ahora se incorporan al repertorio de esta selección de los Beatles y que antes no figuraban se encuentran “I Saw Her Standing There”, “This Boy”, “Roll Over Beethoven”, “You Can’t Do That”, “Taxman” o “If I Needed Someone”, en el Rojo, y “Within You Without You”, “Dear Prudence”, “Hey Bulldog”, “Oh! Darling”, “I Want You (She’s So Heavy)” o “I Me Mine”, en el Azul.

Con información de EFE

