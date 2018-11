El "White Album" de los Beatles cumple 50 años: te contamos 7 datos curiosos

El 22 de noviembre de 1968, Los Beatles lanzaron su noveno disco de estudio titulado "The White Album" ("El álbum blanco"), el cual resultó siendo uno de los más atrevido de su carrera. El disco tuvo una portada blanca donde solo se apreciaba el nombre de la banda inglesa en relieve.

La mayoría de las canciones de "The White Album" fueron escritas durante el verano de 1968 en la India. La agrupación regresó a grabar el disco y fue entonces cuando empezó a surgir una crisis entre los miembros de la banda, la cual culminó separándolos en 1970.

Con motivo de la celebración por los 50 años, Paul McCartney y Ringo Starr lanzaron el 9 de noviembre una edición especial del disco para conmemorar la fecha.

Estas son 7 curiosidades del disco de The Beatles, el cual es considerado por los críticos como uno de los mejores álbumes de la historia.



1) "I Will" no tiene sonido de bajo

La canción número 16 de la segunda cara de "The White Album" de The Beatles no tiene sonido de bajo, quien se encargó de hacer un sonido similar fue Paul McCartney con su voz.



"I Will" de The Beatles. (Fuente: YouTube)

2) "Savoy Truffle" está inspirada en Eric Clapton

La canción escrita por George Harrison está basada en el gusto del guitarrista y cantante por los chocolates. Eric Clapton solía comerlos seguido, pese a que había comenzado a desarrollar un efecto negativo en su salud bucodental.



"Savoy Truffle", de The Belates. (Fuente: YouTube)

3) "Ob-La-Di, Ob-La-Da" es una expresión africana

Paul McCartney tomó la expresión de una tribu de Nigeria para componer su canción. La cual significa que la vida continúa.



"Ob-La-Di, Ob-La-Da", de The Beatles. (Fuente: YouTube)

4) The Beach Boys contribuyó en una canción

The Beatles tuvo un encuentro fortuito con Mike Love de The Beach Boys, quien afirmó que colaboró con una idea para la canción "Back In The U.S.S.R".



"Back In The U.S.S.R.", de The Beatles. (Fuente: YouTube)

5) Los discos están numerados

Richard Hamilton fue el artista que estuvo detrás de la portada del álbum, cada disco tiene un número de serie y el álbum de Ringo Star, quien tenía el primera copia, se vendió por casi 800 mil dólares.



Portada de "The White Album". (Fuente: Amazon)

6) Ringo Starr no formó parte de "Dear Prudence"

Cuando se grabó la canción el artista había abandonado la banda y pese a que no fue por mucho tiempo, lamentablemente las grabaciones no se detuvieron.



"Dear Prudence", de The Beatles. (Fuente: YouTube)

7) Eric Clapton ayudó a la agrupación en "My Guitar Gently Weeps"

George Harrison le pidió al guitarrista que lo ayudara en la composición del solo; no obstante, Eric Clapton estuvo angustiado con el sonido de su guitarra, pues no sonaba como algo de The Beatles, por lo cual recurrieron a agregarle efectos.