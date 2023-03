La banda neoyorquina The Chainsmokers se presentará por primera vez en un concierto de fecha única el 4 de agosto en la Explanada Costa Verde en el distrito de San Miguel como parte de su gira mundial. Este regreso a los escenarios y posterior confirmación por parte Masterlive Perú, productora encargada de traer al dúo a país, forma parte de un regreso que estará acompañado de sorpresas.

El dúo de artistas, conformado por Andrew Taggart y Alex Pall, cuenta con una trayectoria de más de una década y éxitos como “Selfie”, “Something Just Like This”, “So far so good”, “París” y “Roses”, “Closer”, “Don’t Let Me Down”, temas donde predominan géneros como el indie, rock progresivo, electrónica y pop, además de la versatilidad que es un sello dentro de su discografía.

Esta gira mundial también incluye presentaciones en Suecia, Bélgica, México y Las Vegas, donde los artistas tocarán las canciones que los convirtieron en grandes exponentes dentro de su género, además de sus éxitos infaltables para el público.

Para alegría de los seguidores de The Chainsmokers pueden esperar nuevas canciones del dúo, ya que el reciente lanzamiento del single “High”, es el adelante de su quinto álbum después de una larga ausencia desde su “So Far So Good”, disco que se estrenó en julio del 2022 y debutó como número uno en la lista Billboard Dance/Electronic.

Esta gira busca medir la temperatura para los conciertos posteriores al lanzamiento de su nuevo álbum en una fecha que aún no se ha confirmado, pero que se espera que el concierto promocional tenga un espacio para Perú. Los tickets para ver en vivo a The Chainsmokers salen en preventa este 15 y 16 marzo a través de la plataforma de Teleticket.

El concierto de The Chainsmokers es sin duda uno de los eventos más esperados en la escena musical del Perú este año donde ya arribaron artistas como LP, Def Leppard, Calvin Harris, entre otros. Las entradas estarán disponibles en la plataforma de Teleticket.