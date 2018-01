El portal Amazon informó que el lunes, poco después de conocerse la muerte de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, las ventas del último disco de la banda, "Something Else" (2017)

subieron un 913 %, mientras que "Are You Listening?" (2007, solo con O'Riordan) lo hizo un 147 %.

Les siguieron los álbumes del grupo "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" (1993), "To the Faithful Departed" (1996) y "Wake Up and Smell the Coffee" (2001), con una subidas del 107 %, 93 % y 77

%, respectivamente.

También la plataforma de música iTunes ha registrado un repunte espectacular de las ventas de los trabajos de The Cranberries, que ha colocado cuatro álbumes entre los diez primeros, en las puestos

número tres, seis, siete y nueve.

The Cranberries disparan ventas un 900% tras muerte de Dolores O'Riordan Captura de pantalla del portal de Amazon en donde se ve como The Cranberries disparó sus ventas tras la muerte de Dolores O'Riordan.

O'Riordan, de 46 años, fue hallada muerta en un hotel de Londres el lunes por la mañana durante un viaje de grabación a esa ciudad antes de una planeada gira, dijo su publicista. Hasta el momento no se ha informado la causa de su fallecimiento.

La policía de Londres, por su parte, dijo esta mañana que la muerte de O'Riordan no está siendo tratada como sospechosa, en una jornada en que no dejaban de llegar homenajes en recuerdo a una de las artistas más exitosas de Irlanda.

El ascenso de las ventas de The Cranberries es el más alto desde la muerte de Tom Petty, quién incrementó sus ventas een más de un 6.000% en octubre de 2017. Le siguen Linkin Park con 5.300% y de George Michael 2.700%.