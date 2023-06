Tras varios años de espera, la banda The Cure confirmó su regreso a Perú como parte de su gira por Latinoamérica. Hace unas semanas, la confirmación llegó directamente del vocalista Robert Smith, quien anunció a través de su cuenta de Twitter que visitará nuestro continente. Ahora, el anuncio oficial lo hace la productora Move Concerts Perú.

The Cure se presentará en Lima el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas saldrán a la venta en Teleticket y habrá una etapa de preventa para clientes BBVA los días 26 y 27 de junio, la venta general empezará el 28 de junio.

Además, se ofrecerá un 25% de descuento en la compra de entradas utilizando tarjetas BBVA. Los precios para el concierto de The Cure en el Estadio Nacional van desde los S/110.

Precios para ver a The Cure en Lima con descuento del 25%

Campo A: S/ 438

Campo B: S/ 219.50

Occidente (numerado): S/ 350

Oriente (numerado): S/ 328.30

Norte: S/ 109.80

Acompañando a The Cure en su concierto en Lima estarán las bandas extranjeras invitadas The Twilight Sad y Just Mustard, y la banda nacional Resplandor, todas elegidas por el legendario Robert Smith.

The Cure, liderada por Robert Smith, llegará a Lima para presentar lo mejor de su repertorio musical que incluye clásicos como “Lovesong”, “A Forest”, “In Between Days” y más éxitos.

