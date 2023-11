Después de años de anticipación, los fervientes seguidores peruanos de The Cure pueden regocijarse, ya que la famosa banda de rock británica está lista para embarcarse en su gira, y Perú será uno de los afortunados escenarios de este espectacular evento. El anuncio oficial proviene de la productora Move Concerts Perú, que reveló que el concierto se llevará a cabo hoy, 22 de noviembre, en el Estadio San Marcos.

El concierto de The Cure en Lima marcará el comienzo de su gira por Sudamérica, donde encabezará los festivales Primavera Sound. Los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo exclusivo de la banda, en el que se espera un repertorio lleno de éxitos y canciones que han dejado una huella imborrable en la historia del rock, como “Boys Don’t Cry”, “Friday I’m in Love”, “Pictures of You”, “Just Like Heaven” y “Close to Me”, entre muchos otros. Acompañando a The Cure en esta noche memorable estarán las bandas extranjeras invitadas The Twilight Sad y Just Mustard, así como la banda nacional Resplandor, todas seleccionadas por el legendario Robert Smith, prometiendo una combinación perfecta de talento internacional y música local.

La banda de rock The Cure estará presente en el Corona Capital 2023. En esta imagen, Robert James Smith actúa en el escenario durante un concierto en el Royal Arena en Oerestad en Copenhague, el 14 de octubre de 2022 (Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / IDA MARIE ODGAARD

¿Dónde se presentarán?

El tan esperado concierto de The Cure se llevará a cabo en el histórico Estadio San Marcos, ubicado en la ciudad de Lima, Perú. De acuerdo con Move Concerts Perú, el escenario se trasladó del Estadio Nacional a este nuevo emplazamiento manteniendo noviembre 22 como fecha del esperado evento.

Showtime de The Cure en Lima 2023

Antes de que las legendarias notas de The Cure resuenen en el Estadio San Marcos, el público tendrá el placer de disfrutar de actuaciones electrizantes por parte de talentosas bandas teloneras. Catervas, Resplandor y Just Mustard, seleccionados personalmente por el icónico Robert Smith, se encargarán de calentar los motores y crear una atmósfera única antes del gran evento.

Mapa de accesos para The Cure en Lima 2023

Aquí puedes revisar el mapa de accesos para las diferentes zonas del Estadio San Marcos durante el concierto.

Setlist de Canciones:

Alone

Pictures of You

High

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

Burn

Fascination Street

Charlotte Sometimes

Push

In Between Days

Just Like Heaven

At Night

Play for Today

A Forest

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

It Can Never Be the Same

Want

Plainsong

Disintegration

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

Why Can’t I Be You?

Boys Don’t Cry

Recomendaciones para el Concierto de The Cure en Lima 2023

La boletería de Teleticket estará ubicada en Avenida Amezaga.

Evita llevar objetos personales de valor.

Lleva tu documento nacional de identidad.

Llega con anticipación para disfrutar todo el espectáculo.

Evita comprar a revendedores para evitar posibles estafas.

Se prohíbe el ingreso de cámaras de lente removible, mochilas grandes, selfie sticks, trípodes, drones, carteles y cualquier objeto punzocortante.

Robert Smith durante show de The Cure en Mad Cool 2019. (Foto: Claudia Alva)

Precios de las Entradas

Campo A: S/ 438

Campo B: S/ 219.50

Occidente (numerado): S/ 350

Oriente (numerado): S/ 328.30

Norte: S/ 109.80

Detalles del Evento