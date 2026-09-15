La agrupación que llegará a Lima estará liderada por Jackie Jackson y Marlon Jackson, dos de sus integrantes originales, quienes mantienen vivo el legado de una historia musical.
La agrupación que llegará a Lima estará liderada por Jackie Jackson y Marlon Jackson, dos de sus integrantes originales, quienes mantienen vivo el legado de una historia musical.
Por Redacción EC

La expectativa por el primer concierto de The Jacksons en Lima crece. Por ello, la etapa de preventa de entradas se extiende hasta el lunes 21 de setiembre, brindando a los seguidores de la legendaria agrupación una nueva oportunidad para asegurar sus entradas a precio especial.