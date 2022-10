Los “asesinos” más queridos del mundo no nos visitarán en 2022. Y es que The Killers no incluyó al Perú en su pequeña gira por Latinoamérica que los está llevando a Colombia, Chile y Brasil entre el 8 y 14 de noviembre.

Pero para paliar estas tristes circunstancias no solo tenemos la posibilidad de que la banda conformada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vanucci Jr. y Mark Stoermer nos visite en 2023, sino también los recuerdos de las tres ocasiones que tocaron en la capital peruana. Aquí las rememoramos.

El primer crimen

El primer concierto ocurrió el 19 de noviembre de 2009 en la explanada del Estadio Monumental como parte de su gira “Day & Age Tour”.

Tras pasar una madrugada divirtiéndose en la discoteca Gótica, la agrupación de Las Vegas tocó ante aproximadamente 35 mil fans en el Monumental de Ate. Fue una hora y media de emoción, donde aficionados peruanos, bolivianos y ecuatorianos de The Killers disfrutaron una mezcla de sus clásicos y nuevos temas, entre las que no faltaron temas como “Human”, “Hot Fuss”, “Mr. Brightside” y “All These Things That I’ve Done”, canción después de la cual emocionaron al público nacional al colgar la bandera peruana sobre el piano de Brandon Flowers.

La banda se despidió expresando su satisfacción de tocar en Lima y su deseo de regresar pronto, el cual cumplirían cuatro años después.

El remate

El segundo concierto ocurrió el 4 de abril de 2013 y se dió en el Estadio Nacional, con la banda buscando superar a su memorable concierto del 2009. Y lo hizo para satisfacción de todos, con las bandas nacionales Stereonoiz y Tourista de teloneros, antes de abrir con el clásico “Mr. Brightside”. The Killers habían venido a matar.

Lo que continuó fue un recuento de sus grandes temas, con canciones como “The way it was”, “Smile like you mean it”, “Miss Atomic Bomb” y “Human”. Después, para deleite del público, Brandon Flowers se dirige por primera vez al público: “They missed us? Nosotros también los extrañamos, Lima”, dice. “Lima, eres linda”

Pero no sería el momento climático del concierto, que tuvo que esperar hasta que este estaba casi finalizado una hora y media después. Aquí la mejor descripción la da mi colega María Pía Barrientos:

“Bang, Bang, BANG”. Cada acorde se estrella contra la piel como un balazo, la abre, la penetra. Silencio. “Boom”.

“Asu. ¡Se bajó!”, le dice alguien a quien está a su lado. Brandon Flowers, vocalista de The Killers abandonó el escenario y ahora camina entre la gente. Sonríe. Lo tocan. Lo zarandean. Lo cogen para ver si es real. Él sigue caminando, abrazando a su pueblo, ese que se reunió siempre fiel para verlo a él y a su equipo de geniales francotiradores musicales.

“Thank you”, le dice a uno de sus fanáticos. Flowers, el mormón, continúa su periplo. Un VIP lo coge de la espalda, a él no le importa. Un solo de guitarra y luego piano acompaña uno de los momentos más intensos del concierto. La gente grita desbocada. Han recibido un balazo directo y no están muertos. Están más vivos que nunca. Flowers sube nuevamente. La música se extiende un cachito. Termina de despedirse. Agradece. Se va. Así terminó el día en el que The Killers volvió a Lima por más.

Sin sobrevivientes

Cinco años tuvimos que esperar para que The Killers volviera a pisar tierra peruana, aunque la espera valió la pena para muchos ya que llegaron junto al dúo británico Royal Blood como teloneros junto a la banda peruana Los Outsaiders.

El concierto tuvo lugar el 27 de marzo en el Jockey Club del Perú y, a diferencia de eventos anteriores, no tuvo la afluencia de antaño, un factor que se puede explicar del concierto en paralelo que Liam Gallagher daba en el Parque de la Exposición, así como el partido amistoso entre la selección peruana ante Islandia en momentos en que la fiebre futbolera estaba alta en el país debido al Mundial Rusia 2018.

A pesar de esto, los ánimos estaban altos en el recinto cuando Brandon Flowers abrió el concierto con “The Man”, tema de su (entonces) nuevo disco “Wonderful Wonderful”, y al que le siguieron canciones como “Somebody Told Me”, “Spaceman” y “The Way it Was”.

“Hola Perú, bienvenido a nuestro maravilloso show”, dijo Brandon ya con unas canciones a cuestas. “¿Qué tal, gente? Los he extrañado”, dice minutos después, como si los cinco años de ausencia no hubieran pasado.

En uno de los momentos más emocionantes de la noche, The Killers invitó a un fan para ayudarlos a tocar el tema “For Reasons Unknown”. El primero convocado resultó ser un ecuatoriano, por lo que llamaron a otro fan, esta vez sí de nuestro país, con ambos aficionados repartiéndose la canción.

Tras más de una hora de hacer vibrar al público peruano, la banda se despidió con “Mr. Brightside”, aquel tema que los mandó al estrellato.

Desde entonces no hemos tenido nuevas noticias de la banda. Pero hay razones para las cuales tener esperanza, y en marzo de este año afirmaron que posiblemente irían de gira por Sudamérica en el primer semestre del 2023.