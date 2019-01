The Killers lanza un video de protesta contra el muro de Donald Trump

El grupo estadounidense The Killers se asoció con el director de cine Spike Lee para la realización del video de su tema más reciente, "Land Of The Free", una canción de protesta contra el muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera entre México y Estados Unidos.

Al director de "Do the Right Thing" y "Malcom X" se le dio una completa libertad creativa para el trabajo con "Land Of The Free", que la banda oriunda de Las Vegas describe como un "lamento sincero inspirado por los hechos actuales y por las recientes tragedias nacionales en Estados Unidos".

Lee grabó el video a fines de 2018 cerca de la frontera sur de Estados Unidos, captando escenas de familias migrantes mientras se dirigían a la "tierra de los libres", indicaron los músicos. Muestra a personas de todas las edades haciendo el viaje y enfrentándose en ocasiones con fuerzas de seguridad.

Lee, que la semana pasada fue nominado en los premios británicos BAFTA por su película "BlacKkKlansman", había trabajado previamente con otros músicos, como su colaboración con Michael Jackson para el hit "They Don't Care About Us".

Trump quiere que el Congreso apruebe 5.700 millones de dólares para levantar un muro en la frontera sur, demanda que los demócratas rechazan. El impás ha llevado al cierre parcial del gobierno federal estadounidense más largo de su historia.



(Fuente: Reuters)