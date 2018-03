The Killers en Lima: nuestra crónica de un concierto "maravilloso"

"A la tercera va la vencida", siempre dicen, y es, para The Killers, la tercera ocasión en la que visitan nuestro país (2009 y 2013). Cuál es la actualidad de la banda que meses atrás lanzó "Wonderful Wonderful", el disco que ha hecho que vuelvan a ser cabeza de importantes festivales en todo el mundo. Brandon Flowers y el público del Jockey Club parecen tener la respuesta.

Tras la correcta presentación de los nacionales Los Outsaiders, recientemente representantes peruanos en el SXSW en Austin, Estados Unidos, llegaría el turno de Royal Blood. El dúo británico, por el cual varios fans peruanos pidieron un show solo para ellos, no anda en titubeos y ofrece un explosivo show basado en la fuerza vocal y el bajo de Mike Kerr y la batería de Ben Thatcher. El sonido que emanan, hace recordar -cómo no- a The Black Keys o The White Stripes. Pero esto llegar a ser un poco más psicodélico. ¿Habrá tiempo de verlos próximamente en solitario? Si por el público de anoche fuera, entonces garantizamos que sí.

A las 9:30 de la noche y jugando un poco con la impaciencia del público que esperó por más de 30 minutos desde el final de Royal Blood, el escenario comienza a llenarse de músicos. Las luces, poco a poco encendidas, no logran ubicar a Brandon Flowers. "The Man" suena por todo el Jockey Club mientras el público va deleitándose con lo nuevo de la banda formada en Las Vegas. Nuevo es un decir, porque este primer single de su más reciente disco, hace recordar a The Killers en sus inicios, cuando por el año 2004 lanzaban el aclamado "Hot Fuss", disco que le dio inicio a la exitosa carrera de la agrupación.

Resumen del concierto de The Killers en Lima. (Fuente: El Comercio)

Costa Rica, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y Brasil. The Killers ha pasado por estos 6 países en las últimas dos semanas y no, no lucen cansados. Brandon y compañía se alistan para ofrecer aún más. Sobre todo en ese momento en el que, lo que venía, era una inyección de energía de varios minutos: "Somebody Told Me", "Spaceman" y "The Way it Was".

Con el poco español que trae a cuestas, Brandon trata de establecer una conexión con el público limeño: "Hola, Perú, bienvenido a nuestro maravilloso show". El público responde rápidamente al saludo y comienzan a sonar algunos hits de la banda. Luego bajan un poco las revoluciones con "Shot at the Night", del disco "Battle Born".

El poderoso sonido de la banda de Las Vegas controla todo a su alrededor. El show, que no se detiene casi nunca, continúa su ruta por toda la discografía del grupo. Es así que llegan temas como "Smile like You Mean It", "For Reasons Unknown", tema en el que el baterista de The Killers, descansa un rato mientras que dos fanáticos se apoderan de la batería en plena canción. Tras unos nervios iniciales, ambos fans superan la prueba con creces, ganándose cada uno -y bien merecido- una baqueta del músico.

"¿Qué tal, gente? Los he extrañado", nos dice Brandon. Y es recíproco, ya que pasaron 5 años desde la última presentación de la agrupación en nuestro país. Fue en 2009 cuando The Killers se presentó por primera vez en Lima. En esa ocasión, el Estadio Monumental lució con un marco cercano a los 30 mil espectadores. Anoche, con un espacio mucho más reducido (Jockey Club), el público igual se dio cita para ver a la banda. Y aquellos que fueron, los fans más fieles o los que recién pudieron ver a la banda en esta tercera visita el Perú, deben haberse ido muy satisfechos.

La presentación de Brandon Flowers y compañía continúa con temas como "Runaways", "Read My Mind" y un engañoso final con la espectacular "All These Things That I've Done", una de las mejores canciones de la banda para ver en vivo y además, una explosiva presentación del tema con papel picado que formaba la bandera del Perú. El público no puede más, The Killers sí.

Los músicos se despiden como si el show hubiese terminado pero nadie se va. Es sabido ya, que faltan algunos temas en el setlist (tomando como referencia las últimas presentaciones de la agrupación), así que la espera va a valer la pena.

Con otro vestuario y esta vez mucho más brillante que antes, Brandon canta el tema "The Calling" para luego seguir con "Change Your Mind", tema del Hot Fuss (2004). Ahora sí se acerca el final, que llega con las canciones "When You Were Young" y el hit que los lanzó a la cima de la cual parecen no querer bajarse: "Mr. Brightside".

No importó la poca afluencia de público al show (producto quizá del otro concierto rockero en Lima: Liam Gallagher; o el partido de la selección peruana frente a Islandia). La conclusión al final, es que todos ganaron: el equipo peruano que jugó en EE.UU., los hinchas que paralizaron todo para ver el partido y también aquellos que apostaron por la música, porque se llevaron como recuerdo a casa un show inolvidable, maravilloso, muy maravilloso.