The Killers en Lima: gana una entrada doble para el concierto

Ya faltan pocas semanas para el concierto de The Killers en Lima y, si tú todavía no tienes entradas para el que promete ser uno de los grandes eventos musicales del 2018, te invitamos a participar de nuestro sorteo.

Para acceder a una entrada doble en la zona VIP, solo tendrás que llenar tus datos en este formulario y esperar al anuncio del ganador.

La promoción estará activa desde este miércoles 7 de marzo y concluirá al final del miércoles 21 de marzo.

The Killers llegará a Lima con Royal Blood como invitados especiales. El concierto será el 27 de marzo en el Jockey Club del Perú.

The Killers ha tocado dos veces en la capital peruana. La primera se desarrolló en el Estadio Monumental en noviembre del 2009, tras lo cual debieron pasar tres años y medio para que en 2013 deleitaran a los asistentes al Estadio Nacional.

En la actualidad la banda responsable de éxitos como "Mr. Brightside", "When We Where Young", "Read My Mind" y "Human" está compuesta por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci, Jr.