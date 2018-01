The Kooks se presentará por primera vez en Lima

La banda inglesa The Kooks confirmó que iniciarán el tramo sudamericano de su gira "The Best Of The Kooks" en Lima. El concierto se realizará el 6 de Mayo en Domos Art de la Costa Verde.

Desde que aparecieron en la escena mundial en 2006, la banda originaria de Brighton dejó huella con su exitoso álbum debut Inside In / Inside Out que recibió múltiples discos de platino por sus ventas a nivel internacional, el cual fue seguido por Konk, Junk Of The Heart y Listen, álbumes que los posicionaron entre las bandas más influyentes de la escena indie mundial.

Para Luke Pritchard, Hugh Harris, Pete Denton y Alexis Núñez, integrantes de The Kooks, esta gira es una celebración de su primera década de carrera y lo celebran con sus seguidores tocando todos sus éxitos como "Naive", "Always Where I Need to Be", "She Moves in Her Own Way", "Bad Habit", entre otros.

Los ingleses llegan por primera vez a Lima gracias a Move Concerts Perú, responsables de conciertos como los de Arcade Fire, Tom Chaplin, Linkin Park, Green Day, Aerosmith, The Cure y Smashing Pumpkins.

Las entradas para este concierto se venderán en Teleticket de Wong y Metro. Habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 27 y 28 de enero y la venta general iniciará el 29 de enero. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Estos son los precios de las entradas:

Campo A : S/ 190

Campo B : S/ 130

Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket.