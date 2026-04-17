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Resumen

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Antes de convertirse en un fenómeno del folk con The Lumineers, la vida de Wesley Schultz —vocalista del dúo norteamericano— transcurría entre barras de bar y turnos interminables en Nueva York. “Hacía cualquier cosa para ganar dinero y poder vivir en una ciudad tan cara”, recuerda Schultz. Pero el problema no era solo económico, sino el tiempo. “Se me estaban acabando los años para ser cantante”, agrega.

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