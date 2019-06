The Ocean Blue en Lima: rumores de una quieta marea

“Nos han ocurrido muchas cosas en los últimos años: muertes de personas que amamos, relaciones que terminan, enfermedades terribles; pero también ha nacido gente, las familias han crecido. No todo es tan malo”, reconoce David Schelzel, vocalista de The Ocean Blue, que cuando habla deja patente el impostergable paso del tiempo. “Mi voz es la voz de una persona mayor ahora”, agrega con marcada nostalgia.

En “Kings and Queens/Knaves and Thieves”, el más reciente álbum de la banda de Pensilvania (acaban de publicarlo el último viernes), se confirma lo dicho por Schelzel desde el primer minuto: hay algo de cavernoso y sobrio en su voz que resulta evidente, aunque esto no menoscabe en lo más mínimo la calidez que se han acostumbrado a transmitir desde su magnífico y homónimo debut en 1986, donde brillaban temas como “Vanity Fair” o “Drifting Falling”.

“Este último ha sido un disco mucho más intenso para todos nosotros”, admite él a El Comercio. “Todos en la banda hemos experimentado grandes cambios a nivel personal; y cuando eso ocurre, cuando piensas mucho en ello, termina notándose en tu música”. El videoclip de su primer single –que lleva el mismo nombre del álbum– reinterpreta la partida de ajedrez en blanco y negro entre un hombre y la muerte, como en “El séptimo sello” de Ingmar Bergman: otro guiño al existencialismo que los persigue.

"Kings and Queens", tema del último disco de The Ocean Blue, con video inspirado en Ingmar Bergman.

NUEVOS TIEMPOS

The Ocean Blue ya anunció una cuarta visita al Perú (el próximo 5 y 6 de setiembre, en Lima y Arequipa, respectivamente), pero sus miembros aún no tienen clara la razón por la cual, a pesar de no haber gozado de la popularidad de bandas contemporáneas como New Order, Echo and the Bunnymen o The Psychedelic Furs, poseen una fanaticada tan leal en nuestro país. “Hace poco una periodista aquí en Estados Unidos me pedía que le explique lo mismo, pero confieso que no tengo idea –señala Schelzel–. Ha sido una de esas grandes sorpresas de la vida. No sabíamos que teníamos tantos seguidores en Sudamérica hasta que nos invitaron a venir hace 15 años. Y nos pasa en varios países, pero en Perú definitivamente es especial”.

Más de 30 años después de su irrupción, las formas de llegar a una audiencia amplia son mucho mayores, por supuesto. Con el nuevo álbum publicado de forma independiente y ya alojado en Spotify y otras plataformas digitales, la cercanía con el público es directa, aunque no siempre beneficiosa.

“El modelo tiene cosas buenas y malas –afirma–. Es muy bueno que tras el lanzamiento del fin de semana ya hayamos llegado a todo el mundo y la gente pueda escuchar el disco sin tener que atravesar una distribución complicada o costosa. Lo malo es que no obtenemos mucho dinero vendiendo discos. Así que si pretendes tener éxito como artistas, necesitas buscar otras maneras de que los números cuadren”.

Mucho del nuevo disco, varios clásicos de placas anteriores, y los covers que se han convertido en una tradición en sus conciertos (el último domingo se mandaron con una estupenda versión de “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division en Nueva York), es lo que se espera del par de shows que alistan de aquí a poco más de sos meses por estas tierras.

Cover de "Love will Tear Us Apart" de Joy Division, tocado el último domingo en Nueva York.

SEPA MÁS...

> The Ocean Blue tocará en Lima el jueves 5 de setiembre, con Resplandor e Indigo abriendo el show. Será en Coco’s Club (Av. Arequipa 1530, Lince). Las entradas están a la venta en Joinnus.



> El concierto en Arequipa será el viernes 6 de setiembre, en El Quinqué (Av. Dolores L-25). Las entradas se venderán desde el 28 de junio, también en Joinnus.



> El miércoles 4 de setiembre habrá un concierto de antesala con el músico y productor ruso Alex Kelman, en Nébula (Jr. Gonzales Prada 194, Miraflores). Será gratis para quienes adquieran entradas VIP para el show de The Ocean Blue.​