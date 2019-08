The Offspring y Bad Religion regresan juntos a Lima | VIDEO

The Offspring y Bad Religion, dos de las más legendarias bandas del Punk a nivel mundial, llegan por primera vez juntas a Lima, en el marco del Punk Rock Festival, el próximo 2 de noviembre en el Arena Plaza del Jockey Club.

Este concierto formará parte de la gira sudamericana para la cuál se han juntado estas dos emblemáticas bandas de California que irrumpieron en la escena Punk en los años 80 para convertirse en los mayores referentes este género que se convirtió en una corriente social y expresión de rebeldía frente a los estereotipos sociales y a las modas musicales del momento.

Las entradas saldrán a la venta este 22 de agosto en Teleticket.

La histórica agrupación The Offspring, actualmente integrada por Dexter Holland, Noodles, Greg K y Pete Parada, está a punto de lanzar su décima entrega discográfica después de 7 años. Con una carrera de 35 años y más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, es considerada una de las bandas de punk rock más vendidas de todos los tiempos. Sus clásicos instantáneos como “The kids aren’t alright”, “Pretty Fly”, “Why don’t you get a job” y “Come out and play”, prometen retumbar en su próxima llegada a Lima.

Bad Religion, la mítica banda californiana fundada por Greg Graffin, Brett Gurewitz, Jay Bentley, Brian Baker, Jamie Miller y Mike Dimkich, regresa a Lima para presentarnos su decimoséptimo y más reciente álbum de estudio “Age of Unreason” (2019). Pioneros del naciente hard-core melódico y sus letras suelen ser reflexivas en torno a sentimientos personales, ideologías de vida y responsabilidad social.

Kandavu Entertainment tiene el honor de traer a Lima a estos iconos del Punk Rock mundial luego de haberse consagrado como la productora de los grandes eventos musicales tras los recordados conciertos que brindaron los Rolling Stones y Roger Waters en Lima.