La agrupación de pop punk The Offspring volverá a Perú en 2025 como parte de su gira mundial “Supercharged”. La banda californiana se presentará en Lima el próximo 21 de marzo de 2025, en el escenario de Costa 21. Las entradas saldrán a la venta este viernes 8 de noviembre a través de Teleticket.

¿Cuándo empieza la preventa de entradas para The Offspring?

La preventa de entradas iniciará este viernes 8 de noviembre a las 10:00 a.m. en la web de Teleticket, con un 15% de descuento exclusivo para tarjetas Interbank.

Con 35 años de trayectoria, The Offspring es una de las bandas más destacadas del punk rock moderno. Su álbum “Smash” (1994) fue un éxito independiente sin precedentes.

Canciones como ‘Self Esteem’, ‘Come Out and Play’, ‘Pretty Fly (for a White Guy)’ y ‘The Kids Aren’t Alright’ los han convertido en íconos del género.

La banda es conocida por su estilo único, fusionando punk rock con humor y sátira. Su música ha trascendido generaciones, convirtiéndolos en íconos del género.

De esta manera, la agrupación californiana confirmó su presencia en Perú para el próximo viernes 21 de marzo del 2025 en Costa 21. Las entradas estarán en preventa el viernes 8 de noviembre a través de Teleticket, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Tras estrellarse una avioneta, cuatro niños indígenas luchan por sobrevivir en la selva amazónica colombiana, apoyándose en la sabiduría ancestral, mientras se desarrolla una misión de rescate sin precedentes. Dirigido por el ganador del Oscar, Orlando Von Einsiedel, este documental narra la increíble historia desde el punto de vista de quienes participaron en este épico rescate: familiares de los niños, comunidades y líderes indígenas y el Ejército colombiano. (Video: Netflix)