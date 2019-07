The Police: Andy Summers ofrecerá su primer concierto en Lima

Los éxitos de The Police volverán a sonar en Lima, pero esta vez, de Andy Summers. El guitarrista original de la banda británica visitará nuestro país al lado de la agrupación "Call The Police".

► En su 60 cumpleaños: seis curiosidades que debes de saber sobre Sting

► FOTOS: Sting tocó el cielo en Lima



Esta visita tendrá como repertorio temas icónicos de The Police como "So Lonely", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle", "Driven to tears", “Roxanne”, "Every Little Thing She Does Is Magic", entre otros

Como se sabe, Andy Summers ha acompañado los shows de diversos artistas como Herbie Hancock, Robert Fripp y The Animals. El documental "Can't Stand Losing You" en el que participó activamente tuvo buena acogida, al relatar las vivencias de The Police.

Esta no sería la primera vez que Andy Summers visite Lima, pues ya tuvo acercamientos anteriores con paseos turísticos en el 2009, cuando llegó a Cusco.