icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los Rolling Stones celebran más de seis décadas de rock and roll con “Foreign Tongues”, un álbum que reúne su energía inconfundible, grandes colaboraciones y una grabación del recordado Charlie Watts. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Los Rolling Stones celebran más de seis décadas de rock and roll con “Foreign Tongues”, un álbum que reúne su energía inconfundible, grandes colaboraciones y una grabación del recordado Charlie Watts. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)
Por Aarón Ormeño Hurtado

Los Rolling Stones están de vuelta con un nuevo disco titulado “Foreign Tongues”. Esta producción, lanzada en julio, es una fiesta de comienzo a fin. La banda británica, con más de 60 años de trayectoria, sorprende con una grabación que sobresale por su sonido de rock and roll callejero. Las indómitas guitarras de Keith Richards y Ronnie Wood establecen un diálogo de rugidos musicales que da paso a la voz del mítico Mick Jagger. Cada canción tiene su propia energía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.