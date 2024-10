¡Faltan pocas semanas! La banda de rock alternativo The Smashing Pumpkins ofrecerá un concierto en Lima el próximo 10 de noviembre, en la Tribuna Norte del Estadio Nacional. Este show es parte de su tour mundial “The World is a Vampire”, que celebra los 30 años del álbum multiplatino “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995) y abarca su extenso catálogo musical de 36 años de carrera.

El grupo originario de Chicago, compuesto por Billy Corgan (voz y guitarra), James Iha (guitarra) y Jimmy Chamberlin (batería), regresa a los escenarios limeños para interpretar sus éxitos más conocidos, como “1979″, “Tonight, Tonight” y “Bullet with Butterfly Wings”, los cuales han sido himnos generacionales desde los años 90.

Además de estos clásicos, la banda también presentará canciones de su reciente álbum “Atum: A Rock Opera in Three Acts”, lanzado este año. Este álbum es una continuación de “Mellon Collie and the Infinite Sadness y Machina” y “The Machines of God” (2000), y fue escrito y producido por Corgan. El material incluye 33 temas divididos en tres actos.

The Smashing Pumpkins, que surgieron en 1988, son reconocidos por su estilo ecléctico que mezcla rock, pop, shoegaze, metal, gótico, psicodelia y electrónica. Desde su formación, han vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo y han ganado numerosos premios, incluyendo dos Grammy y dos MTV VMA. Entre sus discos más destacados se encuentran “Gish” (1991), “Siamese Dream” (1993), y “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995).

La banda ha estado de gira constantemente, con una de sus presentaciones más recientes, la “Shiny and Oh So Bright Tour” en 2018, seguida de su álbum “CYR” en 2020. Actualmente, The Smashing Pumpkins continúan trabajando en nueva música y recientemente completaron una exitosa gira norteamericana con entradas agotadas en sus 27 fechas. Las entradas para el concierto de Lima ya están disponibles a través de Joinnus, con precios que comienzan en 163 soles.