La agrupación estadounidense The Smashing Pumpkins se suma a la larga lista de grandes conciertos en Perú este 2024 tras confirmar que regresarán a la capital peruana, luego de 10 años. El show se llevará a cabo el 10 de noviembre en la tribuna norte del Estadio Nacional.

Kandavu, empresa a cargo de traer a los íconos estadounidenses, anunció este martes 23 de julio que la banda volverá al país luego de una década. La revelación se hizo oficial a través de sus redes sociales.

“THE SMASHING PUMPKINS EN LIMA. La legendaria agrupación estadounidense @smashingpumpkins regresa al Perú 🇵🇪 luego de una década, este 10 de noviembre para presentarse en la tribuna norte del Estadio Nacional como parte de su gira “The World is a Vampire Tour”, señala el post del anuncio.

Las entradas para el show de The Smashing Pumpkins en Lima saldrán en etapa de preventa a partir del 31 de julio a través de Joinnus, con un 25% de descuento. La venta regular iniciará el 3 de agosto.

El concierto se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre en la tribuna norte del Estadio Nacional. Antes de su llegada a Lima, la banda estadounidense tendrá dos shows en Brasil y otro en Argentina, para luego continuar con su gira por la región presentándose en Ecuador, Colombia y Costa Rica.

The Smashing Pumpkins está formada actualmente por Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin, quienes traerá la gira “The World is a Vampire” al Perú después de más de una década desde su primera visita en 2010. En el show no faltarán temas como “1979″, “Tonight”, “Tonight” y “Bullet with Butterfly Wings”.