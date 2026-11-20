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¡La espera terminó! The Strokes regresa a Lima este viernes 20 de noviembre para reencontrarse con sus seguidores en el Estadio San Marcos. La banda liderada por Julian Casablancas promete una noche de rock, nostalgia y grandes éxitos. Sigue aquí, minuto a minuto, todos los detalles de este esperado concierto.
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La organización informó que las puertas del Estadio San Marcos abrirán a las 4:30 p. m. Future Islands tiene previsto iniciar su presentación a las 7:15 p. m., mientras que The Strokes subirá al escenario a las 8:45 p. m.