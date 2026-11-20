El sismo de magnitud 6.7 que sacudió la noche de este viernes al Perú sorprendió a miles de personas; entre ellas, a los asistentes al concierto de The Strokes en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El show de los neoyorquinos, previsto para arrancar a las 20:45 horas, ya había iniciado con la presentación de la banda telonera Future Islands. De acuerdo al reportero de El Comercio, cubriendo el evento, el movimiento se sintió con intensidad: “Se sintió miedo, pero nadie se movió”.

Asistentes al show de The Strokes tras movimiento telúrico. (Foto: El Comercio)

El epicentro del sismo fue a 9 kilómetros al Noreste del distrito de Carhuamayo en la región Junín. Pero en diferentes ciudades de la costa y centro del país se sintió el fuerte movimiento.

Este fin de semana, Lima albergará tres conciertos de artistas internacionales. La noche de este viernes se presentará The Strokes, mientras que el sábado 21 de noviembre serán los espectáculos de Christiana Aguilera y Hayley Williams. Ambas ya llegaron a la capital peruana.